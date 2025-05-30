СК начал проверку по информации о некачественных глюкометрах в Рыбинске

Первый отдел по расследованию особо важных дел ярославского СУ СК организовал доследственную проверку по признакам халатности (ст. 293 УК РФ) после распространения информации о выдаче жителям Рыбинска глюкометров ненадлежащего качества. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Из-за некачественных глюкометров страдающие заболеванием дети не могут получить надлежащее медицинское сопровождение. На ситуацию обратил внимание руководитель ярославского СК Александр Бессмельцев, который поручил незамедлительно провести проверку.

Он также поручил истребовать документацию о проведении закупочных мероприятий медицинских изделий и об их выдаче и проверить должностных лиц министерства здравоохранения области и работников медучреждения, в котором заявители состоят на учете.

Алла Чижова