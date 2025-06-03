Мэром Феодосии стал Владимир Ким
Городской совет Феодосии назначил новым главой администрации Владимира Кима, который ранее занимал должность первого заместителя мэра города. Об этом пишет «РИА Новости Крым».
Фото: Правительство Республики Крым
В ходе презентации программы развития Феодосийского округа Владимир Ким обозначил ключевые направления работы. Среди приоритетов — улучшение деятельности управляющих компаний и коммунального хозяйства в целом, развитие туристической отрасли, формирование привлекательного инвестиционного климата и увеличение доходов муниципального бюджета.
С июня 2021 по февраль 2025 года Владимир Ким работал заместителем главы администрации Симферополя. С апреля этого года занимал пост первого заместителя руководителя администрации Феодосии.
Владимир Ким имеет звание заслуженного работника культуры Республики Крым, награжден благодарностью руководителя Федерального агентства по делам национальностей России и медалью «За доблестный труд».