Мэром Феодосии стал Владимир Ким

Городской совет Феодосии назначил новым главой администрации Владимира Кима, который ранее занимал должность первого заместителя мэра города. Об этом пишет «РИА Новости Крым».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Республики Крым Фото: Правительство Республики Крым

В ходе презентации программы развития Феодосийского округа Владимир Ким обозначил ключевые направления работы. Среди приоритетов — улучшение деятельности управляющих компаний и коммунального хозяйства в целом, развитие туристической отрасли, формирование привлекательного инвестиционного климата и увеличение доходов муниципального бюджета.

С июня 2021 по февраль 2025 года Владимир Ким работал заместителем главы администрации Симферополя. С апреля этого года занимал пост первого заместителя руководителя администрации Феодосии.

Владимир Ким имеет звание заслуженного работника культуры Республики Крым, награжден благодарностью руководителя Федерального агентства по делам национальностей России и медалью «За доблестный труд».

Алина Зорина