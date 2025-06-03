Глава СКР затребовал доклад о смерти 10-летней девочки в больнице Астрахани

И.о. руководителя астраханского следственного управления Владимиру Смирнову предстоит доложить о результатах процессуальной проверки по обращению о ненадлежащем оказании медпомощи, повлекшем смерть 10-летней девочки в Астрахани. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин. Центральный аппарат ведомства поставил на контроль исполнение поручения и ход процессуальной проверки.

Ранее жители Астрахани в обращении к господину Бастрыкину рассказали, что в мае этого года произошел пожар в многоквартирном доме по ул. Победы. Мать пыталась спасти 10-летнюю дочь и спустила ее через окно на улицу, но девочка получила травмы в результате падения.

На место прибыли медики, которые, как отметили авторы обращения, бездействовали в части оказания помощи и экстренной госпитализации пострадавшей. Со слов граждан, девочку перенесли на руках вместо специального транспортного щита, из-за чего ее состояние могло ухудшиться. В итоге ребенок умер в больнице.

Павел Фролов