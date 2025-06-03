В дагестанских школах появится Wi-Fi и умное видеонаблюдение до конца 2025 года

МТС совместно с министерством цифрового развития Республики Дагестан объявили о запуске масштабного проекта по созданию ИТ-инфраструктуры в школах региона. Соглашение было представлено на конференции «Цифровая индустрия промышленной России», бюджет инициативы составляет 1,4 млрд руб., сообщили «Ъ-Кавках» в пресс-службе МТС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проект охватит все 1380 образовательных учреждения Дагестана, включая сельские школы в труднодоступных горных районах, а также учебные заведения в Махачкале, Кизилюрте и Дербенте. До конца 2025 года во всех школах появятся Wi-Fi зоны с безопасным доступом к государственным и коммерческим информационным системам.

«Включение Дагестана в нацпроект стало результатом высокой степени готовности республики к завершению работ по оснащению школ региона, а также в связи c договоренностями по итогам II-Международного Каспийского цифрового форума между Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максутом Шадаевым и Главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым»,— отметил министр цифрового развития республики Юрий Гамзатов.

В рамках программы «Цифровая образовательная среда» будет модернизирована или создана локальная сетевая инфраструктура, включающая коммутаторы, маршрутизаторы, источники бесперебойного питания и кабельные сети.

На входах в образовательные учреждения установят систему видеонаблюдения с антивандальными камерами высокого разрешения. Оборудование обеспечит съемку с широким углом обзора в любое время суток. Умная видеоаналитика повысит безопасность учащихся и ограничит доступ посторонних лиц на территорию школ.

«Нам предстоит создание и модернизация ИТ-инфраструктуры абсолютно во всех школах Дагестана. Амбициозный и сложный проект, поскольку многие школы находятся очень далеко от крупных городов, зачастую высоко в горах. Для нас это первый проект такого масштаба в сфере образования - мы повысим уровень безопасности учеников с помощью видеонаблюдения и создадим цифровую образовательную среду для почти полумиллиона учащихся»,— заявил вице-президент МТС по корпоративному бизнесу Олег Алдошин.

Тат Гаспарян