Роспотребнадзор: ни один из пляжей Татарстана не соответствует требованиям купания

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина заявила, что ни один из пляжей Татарстана не получил санитарно-эпидемиологическое заключение. Без него эксплуатация использования пляжа невозможна. Об этом госпожа Авдонина сообщила в ходе пресс-конференции.

На 30 мая неудовлетворительные результаты воды по микробиологическим показателям были зафиксированы на пляжах Нижнее Заречье, озеро Глубокое и озеро Большое Лебяжье. На сегодня купание не разрешили ни на одном из пляжей.

Замруководителя управления также отметила, что водоемами не следует пользоваться, если рядом с ними находится запрещающий знак. В таких случаях есть риск заболевания кишечными, энтеровирусными инфекциями и другими заболеваниями.

Купальный сезон в Татарстане открыли 1 июня.

Диана Соловьёва