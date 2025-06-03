Путин присвоил звание Героя России погибшему в зоне СВО священнику Савченко

Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России военному священнику Антону Савченко, погибшему в зоне боевых действий 12 мая. Указ президента опубликован на портале правовых актов. Звание присвоено за «мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга», говорится в документе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Савченко

Фото: Военный отдел Московского Патриархата Антон Савченко

Фото: Военный отдел Московского Патриархата

Антон Савченко служил настоятелем храма святого благоверного князя Димитрия Донского при воинской части №64044 и клириком Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова. 12 мая он погиб в зоне проведения спецоперации в результате удара реактивной системы залпового огня HIMARS. Иерею было 32 года.

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) сообщал, что Антон Савченко погиб во время спасения пострадавших при обстреле — будучи раненым он выносил людей, которые уже не могли идти. Из опасной зоны он смог вывести четырех человек, а затем вернулся за пятым пострадавшим. В этот момент прилетел еще один снаряд. «Наш отец Антоний всем своим огромным сильным телом накрыл раненого офицера. Весь снаряд пришелся ему. Но все пятеро, включая этого офицера, были спасены»,— рассказывал митрополит.

14 мая патриарх Московский и Всея Руси Кирилл наградил Антона Савченко орденом благоверного князя Дмитрия Донского I степени. Церемония прощания с иереем прошла 18 мая в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова. Священник погребен за алтарем храма пророка Божия Илии в поселке Выбуты Псковского района.

Полина Мотызлевская