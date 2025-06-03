В 2025 году на ремонт 18 лагерей в Татарстане выделят 1,3 млрд рублей

В этом году по программе капремонта «Лето-детям» планируется отремонтировать 18 детских лагерей в Татарстане и один — в Краснодарском крае за 1,3 млрд руб. Об этом рассказал министр по делам молодежи республики Ринат Садыков.

Господин Садыков отметил, что с 2018 года на строительство и реконструкцию детских лагерей было направлено почти 7 млрд руб. На эти средства были отремонтированы 43 учреждения.

В 2025 году для отдыха 220 тыс. детей из Татарстана в детских лагерях из бюджета республики направили 2,5 млрд руб.

Диана Соловьёва