УФАС возбудило дело из-за рекламных «квитанций» СВГК

В отношении ООО «Средневолжская газовая компания» (СВГК) возбуждено дело. Основанием для этого стало нарушение закона о рекламе. Об этом сообщает Самарское УФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

«Граждане получили документы, внешне схожие с официальными счетами за техническое обслуживание газового оборудования, которые содержали рекламу и указания на обязательные платежи»,— говорится в сообщении.

Антимонопольная служба проверила информацию и установила, что указанные документы «могли создать у получателей ложное представление о необходимости оплаты услуг, даже если клиенты имели действующие договоры с другими организациями». В связи с этим СВГК была признана виновной в нарушении закона о рекламе.

При этом комиссия ведомства пока не стала выдавать компании предписание: сообщения о новых рассылках подобной рекламы не поступали.

Георгий Портнов