В Пензе откажутся от продажи алкоголя в дни выпускных

В Пензе в дни проведения школьных выпускных не разрешат продавать алкоголь. Соответствующее постановление готовят местные власти.

Речь идет о 26 и 28 июня. Нарушителей будут штрафовать на суммы до 500 тыс. руб. Инициатором запрета продажи алкоголя в период выпускных стал глава Пензы Олег Денисов.

Сейчас документ проходит процедуру антикоррупционной экспертизы. Администрациям районов Пензы предстоит уведомить предпринимателей о вводимых на 26 и 28 июня ограничениях. Полиция будет в усиленном режиме контролировать соблюдение запрета.

Павел Фролов