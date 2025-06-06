Как подобрать растения для оформления сада и загородного участка

Все больше владельцев частных домов и дач предпочитают обустраивать на территории не грядки, а сад с декоративными деревьями и кустарниками. Людям хочется отдыхать на своих участках, наслаждаться благоуханием роз и гортензий, гулять мимо аккуратных елей и туй. Причем популярнее становится естественная красота с природными элементами. Посмотреть все разнообразие декоративных и плодовых растений и подобрать подходящие для вашего газона можно в садовом центре «Любимый». О современных тенденциях в ландшафтном дизайне, о том, что важно знать при обустройстве лужайки перед домом и как правильно ухаживать за газоном, «Ъ-Удмуртия» рассказала учредитель садового центра «Любимый» Екатерина Орлова.

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— Екатерина, сейчас, наверное, самый сезон закупаться растениями для своих участков. Расскажите подробнее, чем может помочь в этом садовый центр «Любимый»?

— У нас сейчас действительно очень много покупателей: и профессиональных дизайнеров, которые присматривают себе разные интересные растения под проект, и просто людей, желающих что-то новое посадить у себя рядом с домом. Часто к нам приезжают потому, что здесь на одной площади собрано большое разнообразие декоративных и плодовых растений. Очень удобно, когда в одном садовом центре ты можешь выбрать себе и какие-то хвойные деревья, и разнообразные кустарники, которые можно аккуратно разместить у себя на лужайке, и саженцы для цветника. А еще много сейчас спрашивают про рулонный газон, потому что самый сезон.

Зимой и в начале весны мы активно готовились к сезону, ездили по выставкам, знакомились с новыми поставщиками. Все это – чтобы с открытия предложить качественный садовый материал.

Вообще к вопросу качества мы подходим очень серьезно. Все растения, которые мы продаем, проходят сертификацию и фитосанитарный контроль. Это гарантирует, что покупатели получат здоровые растения без вредителей. Мы дополнительно обрабатываем их и следим за состоянием. Все растения адаптированы к российским условиям, они успешно перезимуют и выживут в нашем климате.

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— Какие растения можно у вас приобрести?

— За годы работы, а у нас за плечами 25 лет опыта в ландшафтном дизайне, мы собрали обширную коллекцию плодовых, хвойных и декоративных растений. У нас представлены разнообразные горные сосны: высокие и низкие, сортовые и с желтым оттенком. Также вы найдете можжевельники скальные — голубые, зеленые и с ярко-голубыми цветами. Туи подходят как для одиночных посадок, так и для создания живых изгородей. В ассортименте есть голубые и обыкновенные ели, а также подушкообразные формы.

Если вы прогуляетесь по нашему садовому центру, вы сможете оценить все многообразие цветов, форм, размеров хвойных растений. Можно подобрать аккуратные небольшие деревья, которые не займут много места на участке, но придадут ему красивый естественный вид. Некоторые покупают елки, сажают у себя на участке и украшают гирляндами на Новый год.

Большим спросом пользуются многолетники для клумб и цветников: розы, спиреи, гортензии. Они очень красиво цветут. Это настоящее украшение для любого сада. Сейчас гортензии часто высаживают и на дачах. Такие растения, конечно, требуют больше места, но вы точно не пожалеете, если устроите у себя такую клумбу.

В саду отлично смотрятся декоративные яблони, цветущие как сакура, черемуха, рябина на штамбе, гранатная рябина. У нас представлено очень много сортов плодовых деревьев. Это уже не только про эстетику, но можно и заготовки делать из плодов, хотя и сами плоды, например, ярко-красной рябины, отлично украшают сад.

Большой популярностью у наших покупателей пользуются клубника разных сортов, голубика, жимолость, облепиха. Это все тоже для наслаждения жизнью: вышел в сад, прогулялся среди деревьев, почувствовал аромат роз, нарвал спелой клубники. Под любой бюджет можно подобрать растения, которые преобразят ваш участок перед домом или дачу.

Преображением можно назвать и то, что творят разные вьющиеся растения с фасадами домов. Актинидия коломикта (разновидность киви), лимонник, жимолость каприфоль, девичий виноград и плетистые розы украсят ваш дом, веранду, беседку, их используют для создания арок. Наши консультанты помогут вам с выбором с учетом особенностей строений, пожеланий к внешнем виду, расскажут обо всех важных характеристиках таких растений.

Помимо саженцев, в нашем садовом центре вы найдете плодородную землю.

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— С чего стоит начать, если человек впервые решил оформить свой участок и ранее не занимался благоустройством?

— Я бы посоветовала обратиться к профессиональному ландшафтному дизайнеру. Он поможет определить, какие растения подойдут для вашего участка, учитывая его расположение, почву и соседей. Под проект, который разработает дизайнер, мы можем предложить аналоги растений. Клиент прямо в садовом центре может выбрать конкретные саженцы. Мы поможем определить, подойдут ли выбранные растения для композиции.

Если возможности обратиться к ландшафтному дизайнеру нет, то, конечно, и наши консультанты помогут вам подобрать растения под ваши потребности. Красиво оформить можно любой участок, даже совсем небольшой палисадник у дома. Бывает, что и на дачах люди хотят сохранить место для грядок, кустов с малиной и плодоносящих яблонь, небольшой участок оформить декоративными растениями. А еще, чтобы не требовалось много ухода. Мы поможем с выбором, расскажем, как правильно посадить растения, как за ними ухаживать. Мы также даем рекомендации по обработке растений от вредителей, объясняем, какие препараты и когда использовать для защиты от различных болезней.

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— Наверно, иногда для ухода за такими благоустроенными участками требуется садовник?

— Да, к нам нередко обращаются с таким вопросом. У нас есть надежные знакомые садовники, которых мы уже рекомендовали нашим клиентам. Люди приезжают и благодарят нас за их работу.

Мы предлагаем сотрудничество и тем, кто специализируется на ландшафтном дизайне. У нас есть собственное сообщество, где более 180 дизайнеров, они часто отправляют нам заказы на те или иные растения. Многие дизайнеры работают по плану озеленения, и мы делаем дополнительные заказы, чтобы удовлетворить их потребности. Клиенты могут заранее забронировать нужное количество растений.

Но я хочу особо подчеркнуть, что наш садовый центр ориентирован на совершенно разных покупателей. Даже с небольшим бюджетом можно подобрать растения для дачи или участка рядом с домом.

— Какие работы нужно проводить весной?

— Весной нужно высаживать растения с открытой корневой системой до того, как они начнут расти. Осенью — в сентябре-октябре обычно высаживают, чтобы растение успело прижиться и уйти в спячку.

Растения в контейнерах можно высаживать с апреля до заморозков. У них закрытая корневая система, и они лучше переносят пересадку.

— Как сохранить газон на следующие периоды?

— Газон требует правильного ухода. Весной его нужно прочесывать, поливать и подкармливать. Газон — это водохлеб, поэтому полив должен быть обильным.

Существуют разные виды трав для газонов. Например, мятлики, овсяницы, райграсы и клевер. Важно выбирать состав трав в зависимости от ваших потребностей. Клевер, например, может мигрировать, поэтому его нужно вовремя подстригать.

Посевной газон требует больше усилий по уходу: прополки, обработки, подсеивания и мульчирования. Рулонный газон уже подготовлен и его можно использовать сразу после укладки. У нас можно приобрести и рулонный газон, и семена.

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— Обращаются ли к вам застройщики за растениями для их новых жилых комплексов? Можно ли встретить приобретенные у вас кустарники и деревья в городских общественных пространствах?

— Сейчас мы активно работаем с застройщиками и муниципальными властями. Например, в прошлом году к нам обращались несколько депутатов, которые купили у нас сиреневые кусты для сквера между школами. Мы также занимались благоустройством бульвара Гоголя и Рябинового сквера. На Центральной площади Ижевска и у монумента Дружбы народов можно увидеть наши деревья и кустарники.

К нам часто обращаются застройщики, которые благоустраивают территории жилых комплексов. Мы участвовали в озеленении многих новостроек Ижевска.

— Как изменился за последние годы формат использования земельного участка у дома? Какие вы наблюдаете тенденции и что будет популярно в этом сезоне?

— Спрос меняется каждый год. Например, во время пандемии люди массово покупали плодовые деревья, грибы и рулонный газон. Сейчас многие выбирают хвойные деревья, даже не самые декоративные. Они быстро разрастаются, создают куртины и защищают от солнца и пыли. Из цветов особенно популярны гортензии. Они цветут долго и не требуют особой заботы.

Люди стали переходить на сады, за которыми легко ухаживать. Можно посадить растения, засыпать их корой или мульчой и не беспокоиться о сорняках. Сейчас многим хочется, чтобы сад был местом отдыха, чтобы он выглядел эстетично, но не требовал больших усилий.

В этом сезоне очень популярна естественная красота. Люди предпочитают луга, березы, рябины, дубы, елки и сосны. Они стремятся к природным элементам в своем саду. Мы подсаживаем можжевельники и туи к соснам, чтобы создать декоративный эффект, но при этом сохранить естественность.

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Цветовая гамма также важна. Кто-то предпочитает белые оттенки, кто-то — розовые или желтые. Мы поможем вам выбрать растения, которые подойдут именно вам. У нас обширный ассортимент, вы можете в нашем садовом центре найти буквально все, что украсит ваш сад, палисадник, дачу или небольшой дворик у дома. Также я бы рекомендовала подписаться на нашу группу во «ВКонтакте», где мы делимся полезными советами о том, как ухаживать за своим садом.

Садовый центр «Любимый»,

С. Ягул., ул. Графа Шувалова, 15А,

тел.: +7 (922) 517-04-10

ИП Орлова Е.Г.