Песков назвал неловкими и неудачными слова Зеленского о переговорной группе РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского в адрес делегации Москвы в Стамбуле. Он отметил неудачность слов господина Зеленского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Это неловкое, неудачное заявление. Это не соответствует переговорному духу»,— заявил представитель Кремля в ходе пресс-колла. Накануне Владимир Зеленский назвал российскую делегацию «идиотами» из-за предложения прекратить огонь на два-три дня, чтобы собрать тела погибших.

2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров делегаций России и Украины. По итогам встречи стороны договорились провести обмен пленными по формуле «6000 на 6000». Также Россия передала Украине меморандум по урегулированию, в котором изложены варианты прекращения огня и достижения долгосрочного мира.

Подробности — в материале «Ъ» «Вот и поговорили».