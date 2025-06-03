Жителей севера Нижегородской области просят не мешать аэрофотосъемке с БПЛА

Аэрофотосъемку населенных пунктов с использованием беспилотника проведут в северных районах Нижегородской области с 3 июня по 30 сентября 2025 года. Местных жителей просят не препятствовать этой работе, сообщает администрация городского округа Шахунья в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Шахуньи Фото: администрация Шахуньи

Согласно информации, компания «Сканэнергоконтроль» будет проводить работы в Шахунье, а также Уренском, Тонкинском, Шарангском и Тоншаевском округах. Уточняется, что съемка проходит в дневное время на высоте от 350 до 450 м.

Аэрофотосъемка необходима для создания цифровых ортофотопланов, она проводится в рамках госконтракта.

Галина Шамберина