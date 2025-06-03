Экономика США тонет в прогнозах

Мировая экономика в 2025 году вырастет на 2,9% после роста на 3,3% годом ранее, предполагает обновленный прогноз ОЭСР,— мартовский прогноз предполагал 3,1% роста, но был снижен из-за усиления торговых противоречий. Пересмотр, вероятно, не последний — растущий протекционизм может замедлить рост глобальной экономики еще заметнее, отмечают аналитики. Хотя тарифные ограничения создадут некоторые стимулы для роста производства в США, неопределенность будет сдерживать инвестиции бизнеса и потребительскую уверенность в стране. Теперь в ОЭСР прогнозируют, что экономика США увеличится в текущем году на 1,6% после роста на 2,8% в 2024-м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Michael Probst / AP Фото: Michael Probst / AP

Экономический прогноз, обновленный ОЭСР 3 июня 2025 года, предполагает замедление роста мировой экономики из-за неопределенности, вызванной торговой войной, инициированной США. В нынешнем году глобальный ВВП может вырасти на 2,9% после роста на 3,3% в 2024-м, следует из доклада.

Напомним, мартовский прогноз организации предполагал расширение экономики на 3,1%, а осенью прошлого года показатель оценивался в 3,2%. При этом пространство для пересмотра нынешнего прогноза еще остается: протекционизм, который разгоняет инфляцию, разрушает цепочки поставок и оборачивается потрясениями на финансовых рынках, может усилиться.

По прогнозам ОЭСР, экономика Китая, который остается ключевым «противником» США в торговой войне, в нынешнем году увеличится на 4,7% (прежняя оценка — 4,8%) после расширения на 5% в 2024-м. В целом устойчивый рост будет обеспечен государственной поддержкой экономики — в частности, субсидиями по программе трейд-ин (подробнее см. “Ъ” от 6 марта) и расширением социальных выплат. Хуже с последствиями торговой войны, вероятно, справится зона евро: ее экономика вырастет на 1% в 2025 году (в 2024-м — 0,7%) — прогноз для нее не пересмотрен.

Новый обзор содержит заметное ухудшение оценок для американской экономики.

Теперь ожидается, что в текущем году ее рост составит 1,6% после увеличения на 2,8% в прошлом, при этом ранее ОЭСР ожидала рост ВВП на 2,2%. Пересмотр объясняется среди прочего более высокими, чем прогнозировалось, ценами на импорт, которые давят на покупательную способность потребителей, а также сдерживают вложения бизнеса. Компенсировать негативные эффекты от пошлин не могут ни растущие поступления от таможни, ни создание стимулов для расширения производства в США. Фактически авторы доклада вслед за другими международными организациями признают, что чувствительнее всего последствия торговой политики Вашингтона окажутся для него самого.

Кристина Боровикова