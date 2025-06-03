Двух жительниц Кубани задержали по делу о краже 8,5 млн рублей у пенсионерки

В Краснодарском крае полицейские задержали двух девушек 19 и 20 лет, которые за вознаграждение передали мошенникам данные своих банковских карт для перевода 8,5 млн руб., украденных у 72-летней жительницы Геленджика. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Жительнице Геленджика позвонили лжесотрудники банка и подставные правоохранители. Они убедили ее перевести крупную денежную сумму на якобы безопасный счет. Часть украденных денег поступила на карты двух девушек.

Сотрудники УУР ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с коллегами из Геленджика и Гулькевичи задержали подозреваемых. Выяснилось, что жительницы Кубани за деньги предоставили аферистам реквизиты своих банковских карт для перечисления похищенных средств.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Проводится проверка, устанавливаются личности причастных к преступлению.

Алина Зорина