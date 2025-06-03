Кремль не видит перспектив смены антироссийского курса Польши

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что результаты президентских выборов в Польше, где победу одержал кандидат от правоконсервативной оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий,— внутреннее дело страны. Представитель Кремля подчеркнул, что пока нет перспектив прихода к власти в Польше политика, который хотел бы нормализовать отношения с РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Избранный президент Польши Кароль Навроцкий

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters Избранный президент Польши Кароль Навроцкий

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

«Насколько мы понимаем, сейчас не приходится ждать прихода к власти в Польше политика, который имел бы более широкое политическое видение, которое бы позволило понять необходимость все-таки задуматься над нормализацией отношений со своими соседями, прежде всего с РФ. Это внутреннее дело Польши»,— сказал представитель Кремля журналистам.

1 июня в Польше состоялся второй тур выборов президента. Кароль Навроцкий, набравший 50,9% голосов, с небольшим отрывом победил кандидата от правящей «Гражданской коалиции» Рафала Тшасковского (49,1%). Премьер-министр Польши Дональд Туск рассчитывал на победу последнего, чтобы реализовать демократические реформы, часть из которых блокировалась уходящим президентом-консерватором Анджеем Дудой.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мэр Варшавы рано радовался».

Лусине Баласян