Подлодка ТОФ выполнила глубоководное погружение в Японском море

Дизель-электрическая подлодка «Петропавловск-Камчатский» Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнила погружение в Японском море на максимальную глубину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дизель-электрическая подлодка «Петропавловск-Камчатский»

Фото: пресс-служба президента РФ Дизель-электрическая подлодка «Петропавловск-Камчатский»

Фото: пресс-служба президента РФ

В рамках отработки боевой подготовки во время глубоководного погружения экипаж проверил работу механизмов и систем подлодки. Также был отработан алгоритм действий при управлении кораблем на больших глубинах. Подлодка всплыла в надводное положение, ее экипаж продолжил выполнять мероприятия в рамках плана боевой подготовки.

Дизель-электрическая подлодка «Петропавловск-Камчатский» — первый корабль проекта 636.3 в серии для ТОФ. Была передана Военно-морскому флоту России в ноябре 2019 года. В марте 2023 года подлодка выполнила стрельбу «Калибром» из Японского моря.