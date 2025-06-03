В Екатеринбурге отпустили из СИЗО бывшего участника ОПГ «Центр» Сергея Горшунова

Ленинский районный суд Екатеринбурга выпустил на свободу бывшего участника ОПГ «Центр» Сергея Горшунова, обвиняемого в похищении (ч.1 ст. 126 УК РФ) и убийстве (п. «ж» ч.2 ст. 105), сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Горшунов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Сергей Горшунов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, в конце апреля Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил обвиняемого в СИЗО до 26 июня. Сергей Горшунов обвиняется в убийстве своего партнера по бизнесу Юрия Чуприянова. По версии следствия, в 2013 году жертву вывезли из города и убили, а тело спрятали в лесном массиве у трассы Екатеринбург — Серов. Он был задержан у себя дома на Рублевке в Московской области.

«Из-за того, что следствием не было представлено обоснований для изменения меры пресечения или избрания новой меры пресечения, то в удовлетворении ходатайства было отказано»,— сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе облсуда. Кроме того, суд указал, что следствие не просило установить запрет определенных действий, предусмотренных процессуальными нормами.

Постановление суда не обжаловано иными участниками процесса.

Полина Щуцкая