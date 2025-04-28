Прошлое настигло на Рублевке

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил в СИЗО на два месяца бывшего участника ОПГ «Центр» Сергея Горшунова, обвиняемого в убийстве своего партнера по бизнесу Юрия Чуприянова. По версии следствия, в 2013 году жертву вывезли из города и убили, а тело спрятали в лесном массиве у трассы Екатеринбург — Серов. Сергей Горшунов был задержан у себя дома на Рублевке в Московской области и отправлен в Екатеринбург для избрания меры пресечения. Вину он не признает.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Горшунов во время заседания суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Сергей Горшунов во время заседания суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии следствия, в феврале 2013 года Сергей Горшунов, который в 1990-е годы считался приближенным к лидеру ОПГ «Центр» Михаилу Кучину, похитил из подъезда дома по ул. Московская в Екатеринбурге своего партнера по бизнесу Юрия Чуприянова. «Потерпевший был вывезен на легковом автомобиле и убит, после чего его тело сокрыто в лесном массиве у трассы Екатеринбург—Серов»,— сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

По данным 66.ru, у Сергея Горшунова и Юрия Чуприянова возник конфликт из-за раздела контроля над денежными средствами от учредителя сети «Золотое яблоко», которые поступали за «негласные услуги в сфере безопасности».

В связи с разделом сфер влияния Сергей Горшунов решил расправиться с бизнес-партнером.

Согласно судебным документам, уголовное дело об убийстве Юрия Чуприянова было возбуждено только спустя три года после его пропажи — в 2016 году, когда розыскные мероприятия результата не дали. В 2018 году он был признан умершим.

Экс-участник ОПГ «Центр» Сергей Горшунов был задержан 25 апреля у себя дома на Рублевке в селе Иславское (Московская область) по подозрению в убийстве. Затем его перевезли в Екатеринбург для избрания меры пресечения.

28 апреля Ленинский райсуд Екатеринбурга арестовал Сергея Горшунова до 26 июня по обвинению в совершении преступления по п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство организованной группой) и по ч.1 ст. 126 УК РФ (похищение человека). Заседание по избранию меры пресечения проходило в закрытом режиме по ходатайству защитника и гособвинителя, так как, по их словам, во время заседания могла быть раскрыта тайна следствия.

Вину Сергей Горшунов не признает. Перед началом заседания он заявил суду, что женат и у него есть двое детей. По его словам, он занимает должность директора в компании Bitbanker (согласно официальному сайту, компания занимается управлением финансами, в том числе торговлей криптовалютой). По данным «Ъ-Урал», в последнее время он проживал в ОАЭ, где находится один из офисов компании.

«Материалы уголовного дела были проанализированы сотрудниками четвертого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области, специализирующегося на расследовании преступлений прошлых лет. Проведенный анализ позволил выдвинуть версии, которые в итоге привели к установлению предполагаемого участника похищения и последующего убийства потерпевшего»,— рассказали в региональном СКР.

Сергея Горшунова называли «самым дерзким» из приближенных лидера ОПГ «Центр» Михаила Кучина. Первый условный срок он получил в 1990 году «за причинение телесных повреждений». В книге «Ловцы банд. Место встречи…», изданной «Ъ-Урал», высказывается версия, что именно он в октябре 1992 года демонстративно расстрелял президента ООО «Европейско-Азиатская компания» Виктора Терняка.

В 1997 году его осудили за вымогательство, которое позже было переквалифицировано в самоуправство, по решению суда он был приговорен к исправительным работам. В 2000 году сообщалось о его задержании по подозрению в мошенничестве и отмывании денег через фирмы «Элинор», «Росэнергопром и К°», «Диза-Трейд-Юнион» и Екатеринбургскую городскую топливную компанию. По данным следственных органов, через преступную схему он получил более 17 млн руб.

Мария Шараева