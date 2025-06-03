В Москве арестованы продавцы фальшивых слитков золота на $3 млн

В Москве два человека арестованы по делу о крупном мошенничестве, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным Следственного комитета РФ (СКР), они являются членами группировки, продавшей поддельные слитки золота на $3 млн.

Согласно пресс-релизу СКР, ранее в 2025 году пять человек объединились в ОПГ, нашли желающих выгодно купить драгоценный металл и экспортировать его в ОАЭ. Злоумышленники изготовили слитки, имитирующие золото, и поддельные документы, свидетельствующие об их подлинности. Затем члены преступной группы оформили на покупателей договоры купли-продажи фальшивых слитков. Потерпевшие перевели им цифровые активы, эквивалентные $3 млн, после чего получили «слитки золота» без проверки химического состава металла.

Двое фигурантов были задержаны при содействии ФСБ, им предъявлено обвинение, однако вину фигуранты не признали. Остальным предъявлено обвинение заочно, они объявлены в федеральный розыск.