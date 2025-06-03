Турецкая инфляция замедлилась до минимума с ноября 2021 года

Инфляция в Турции в мае составила 35,4% в годовом выражении — это минимум с ноября 2021 года, сообщает статистический институт страны Turkstat. В апреле показатель оценивался в 37,9%, аналитики, опрошенные Trading Economics, ждали его снижения до 36,1%. Отметим, в мае ЦБ Турции сохранил прогноз снижения инфляции на конец 2025 года до 24%, это промежуточная цель, стратегический же таргет составляет 5%.

Продукты питания в мае подорожали на 32,9% в измерении год к году (в апреле — на 36,1%), коммунальные услуги — на 67,4% (74,1%), одежда и обувь — на 14,1% (16,9%). Базовая инфляция (без учета продовольствия и энергоносителей) также снижается и в мае, по данным Turkstat, составила минимальные с декабря 2021 года 35,4% после 37,1% в апреле.

Замедление инфляции лишь отчасти объясняется эффектом «высокой базы», во многом же это следствие отложенных эффектов жесткой денежно-кредитной политики, которую турецкий центробанк проводил с лета 2023 года. Регулятор последовательно повышал ставку, а с марта 2024-го и до конца года удерживал ее на уровне 50% — максимальном за более чем 20 лет. Смягчать монетарную политику ЦБ начал лишь в декабре. Впрочем, уже в апреле цикл смягчения пришлось прервать — на фоне внутренних политических проблем, а также проинфляционных рисков из-за торговой политики США (см. «Ъ» от 17 апреля).

Более заметное, чем ожидалось, снижение инфляции в мае позволяет предполагать, что к смягчению ДКП регулятор может вновь вернуться уже летом. Впрочем, вокруг июньского заседания сохраняется интрига — решение турецкого центробанка будет зависеть в том числе от его оценки внешних рисков.

Кристина Боровикова