Доходы жителей Ставрополья увеличились на 14% за год

Средняя зарплата жителей Ставропольского края в первом квартале 2025 года составила 57 746 руб., что на 14% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили в Севкавказстате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наиболее высокие доходы получают специалисты страховой и финансовой сферы — 85 799 руб. в месяц. На втором месте находятся работники информационных технологий и связи с зарплатой 75 754 руб. Третью позицию занимают сотрудники добывающей отрасли, получающие 69 421 руб.

Самые низкие доходы зафиксированы в административной сфере — 38 513 руб., гостиничном бизнесе и общественном питании — 38 928 руб., а также в рыболовстве — 40 593 руб.

По данным аналитиков, некоторые специалисты в регионе могут рассчитывать на зарплату свыше 200 тыс. руб. Эксперты определили наиболее высокооплачиваемые вакансии на региональном рынке труда.

Николай Аксенов