Роспотребнадзор одобрил девять водоемов для купания на Ставрополье

Роспотребнадзор Ставропольского края выдал девять санитарно-эпидемиологических заключений на использование водоемов для купания и отдыха. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Разрешение получили Комсомольский пруд Ставрополя, Ессентукское городское озеро, акватория Новотроицкого водохранилища у зоны отдыха «У Шатра», пруд базы отдыха «Лесное озеро» в селе Верхнерусское и база отдыха «Вулкан» в поселке Тоннельный Кочубеевского района.

Также одобрили четыре объекта в Шпаковском районе: базу отдыха на участке акватории балки Ключевка в селе Казинка, пруд села Казинка, базу отдыха «Усадьба Мопе» на участке акватории балки Ключевка в трех километрах к северо-западу от села Казинка и базу отдыха на участке акватории реки Темная в хуторе Извещательный.

На всех водных объектах проводится мониторинг качества питьевой воды, воды водоема и почвы по санитарно-химическим, санитарно-микробиологическим и паразитологическим показателям.

Николай Аксенов