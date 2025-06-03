Роспотребнадзор одобрил девять водоемов для купания на Ставрополье
Ставропольские водоемы прошли проверку качества воды для отдыха
Роспотребнадзор Ставропольского края выдал девять санитарно-эпидемиологических заключений на использование водоемов для купания и отдыха. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Разрешение получили Комсомольский пруд Ставрополя, Ессентукское городское озеро, акватория Новотроицкого водохранилища у зоны отдыха «У Шатра», пруд базы отдыха «Лесное озеро» в селе Верхнерусское и база отдыха «Вулкан» в поселке Тоннельный Кочубеевского района.
Также одобрили четыре объекта в Шпаковском районе: базу отдыха на участке акватории балки Ключевка в селе Казинка, пруд села Казинка, базу отдыха «Усадьба Мопе» на участке акватории балки Ключевка в трех километрах к северо-западу от села Казинка и базу отдыха на участке акватории реки Темная в хуторе Извещательный.
На всех водных объектах проводится мониторинг качества питьевой воды, воды водоема и почвы по санитарно-химическим, санитарно-микробиологическим и паразитологическим показателям.