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Роспотребнадзор одобрил девять водоемов для купания на Ставрополье

Ставропольские водоемы прошли проверку качества воды для отдыха

Роспотребнадзор Ставропольского края выдал девять санитарно-эпидемиологических заключений на использование водоемов для купания и отдыха. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Разрешение получили Комсомольский пруд Ставрополя, Ессентукское городское озеро, акватория Новотроицкого водохранилища у зоны отдыха «У Шатра», пруд базы отдыха «Лесное озеро» в селе Верхнерусское и база отдыха «Вулкан» в поселке Тоннельный Кочубеевского района.

Также одобрили четыре объекта в Шпаковском районе: базу отдыха на участке акватории балки Ключевка в селе Казинка, пруд села Казинка, базу отдыха «Усадьба Мопе» на участке акватории балки Ключевка в трех километрах к северо-западу от села Казинка и базу отдыха на участке акватории реки Темная в хуторе Извещательный.

На всех водных объектах проводится мониторинг качества питьевой воды, воды водоема и почвы по санитарно-химическим, санитарно-микробиологическим и паразитологическим показателям.

Николай Аксенов

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