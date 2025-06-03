Хоккеист Рид Буше перешел из «Авангарда» в «Автомобилист»

Лучший снайпер омского «Авангарда» в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) американский нападающий Рид Буше со следующего сезона будет представлять екатеринбургский «Автомобилист». Об этом сообщила пресс-служба «Авангарда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рид Буше

Фото: ХК «Авангард» Рид Буше

Фото: ХК «Авангард»

В «Автомобилисте» сообщили, что соглашение с Буше рассчитано на один сезон. По информации портала «Чемпионат», за год хоккеист заработает 90 млн руб.

Рид Буше начал играть за «Авангард» в сезоне-2020/21. В составе команды он стал обладателем Кубка Гагарина. Перед сезоном-2021/22 форвард перешел в ярославский «Локомотив». В феврале 2022 года клуб расторг с ним контракт, поскольку суд в США приговорил Буше к четырем годам испытательного срока и одному году тюрьмы условно за изнасилование несовершеннолетней в 2011 году (самому хоккеисту на тот момент было 17 лет). Начиная с сезона-2022/23 Буше вновь стал представлять «Авангард». Американский нападающий является лучшим снайпером омского клуба в истории КХЛ — он забросил 158 шайб в 273 матчах за команду. Также на его счету 123 результативные передачи.

Таисия Орлова