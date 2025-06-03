На Ставрополье менеджерам по продажам предлагают зарплату в 80 тысяч рублей

Менеджеры по продажам получают самые высокие зарплаты среди офисных специалистов в Ставропольском крае — в среднем 79,5 тыс. руб., что на 16% больше прошлогоднего показателя. Об этом сообщает аганство Авито Работа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Эти сотрудники занимаются привлечением клиентов, ведут переговоры, заключают контракты и выполняют планы продаж.

«В этих условиях работодатели делают ставку на профессионалов с развитыми soft skills, аналитическим мышлением и способностью к стратегическому планированию»,— отмечает Кирилл Пшеничных, директор категории «Офисные профессии» Авито Работы.

Второе место в рейтинге высокооплачиваемых офисных вакансий занимают инженеры. В мае начинающим специалистам предлагали в среднем 71,9 тыс. руб. — на 11% выше уровня предыдущего года.

Третью позицию заняли менеджеры по работе с клиентами со средней зарплатой 51,8 тыс. руб., что превышает прошлогодний показатель на 12%.

Работодатели активно ищут сотрудников, которые сочетают технические навыки с управленческими компетенциями. Такой спрос связан с цифровой трансформацией бизнеса, внедрением решений искусственного интеллекта и автоматизацией рутинных операций.

Николай Аксенов