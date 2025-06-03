На улицах Новороссийска установят 350 видеоустройств и систему распознавания лиц

В Новороссийске до конца года планируют установить 350 видеоустройств, а также серверное оборудование обработки данных и аналитики распознавания лиц «Купол». Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Усиливаем меры безопасности и улучшаем систему оповещения города-героя. В ближайшее время общее количество современных технических средств увеличится до 152 единиц: ведется установка еще 11 новых сиренно-речевых комплексов. Расширяем и муниципальную систему видеонаблюдения. а сегодняшний день к ней подключены порядка двух тысяч камер»,— написал господин Кравченко.

В этом году за счет средств курортного сбора на пляжах Новороссийска дополнительно установят 19 камер. Сейчас на пляжных территориях установлено 64 видеокамеры, которые подключены к системе «Безопасного города». Также в Новороссийске внедрена система автоматической фиксации нарушений правил благоустройства «Страж». Благодаря этому на 80% повысилась культура парковки, резюмировал господин Кравченко.

Алена Воробьева