Показания обвиняемых в убийстве аниматоров на Кубани зачитали в суде

В Краснодарском краевом суде продолжается рассмотрение уголовного дела по обвинению в убийстве двух аниматоров. Об этом сообщает издание «"КП"-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На заседании 2 июня сторона обвинения представила присяжным протоколы проверок показаний на месте преступления, в которых обвиняемые — Арам Татосян и Анатолий Двойников — подробно описали обстоятельства произошедшего. По версии следствия, в апреле 2023 года фигуранты вместе с Демьяном Кеворкьяном убили 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летнюю Татьяну Мостыко. Молодые люди возвращались домой с выступления, когда их автомобиль остановился из-за поврежденного колеса. На безлюдной дороге к ним подошли трое мужчин, которые, как позже установили следователи, напали на аниматоров с целью ограбления.

Согласно озвученным в суде показаниям, Кирилла Чубко сначала отвезли к банкомату, чтобы снять наличные с его карты, а затем убили на пустыре. С него сняли кольцо и цепочку, а тело закопали. С Татьяной Мостыко, по словам обвиняемых, расправились аналогичным способом — ей нанесли удары ножом. Украшения, снятые с потерпевшей, были обнаружены позднее в доме Арама Татосяна. Автомобиль аниматоров сожгли вместе с документами.

Присяжным также представили видеозаписи и фотографии с места преступления. Ранее защита настаивала на отказе от визуальных материалов, однако суд счел необходимым продемонстрировать их для объективной оценки представленных доказательств.

Следующее заседание суда с участием присяжных назначено на 19 июня.

Анна Гречко