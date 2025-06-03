Отбывающий срок за коррупцию экс-сенатор от Новосибирской области ушел на СВО

Экс-сенатор и бывший новосибирский парламентарий Владимир Лаптев, отбывающий пятилетний срок за взятки, заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону спецоперации. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщил адвокат Алексей Поздняков. С марта 2024 года 62-летний Владимир Лаптев находился в исправительной колонии строгого режима №3 Иркутска — единственное за Уралом исправительное учреждение для бывших правоохранителей и госслужащих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Приговор Владимиру Лаптеву вынесли в ноябре 2023 года. Его признали виновным в двух эпизодах мошенничества (ст. 159 УК РФ), в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и даче взятки (ст. 291 УК РФ). Один из эпизодов уголовного дела связан с неудачной попыткой подкупить судью. Депутат трижды обращался к ней с просьбой замять административное дело в отношении его знакомого полицейского, которому грозило увольнение. Во время встреч парламентарий передал судье букет белых роз, 5 кг фиников, пару бутылок вина, сладости на общую сумму около 12 тыс. руб.

Бывшему политику, который заключил соглашение о сотрудничестве, Октябрьский районный суд назначил пять лет колонии строгого режима и штраф в размере почти 12 млн руб. Ни одна из сторон обжаловать приговор не стала, он вступил в законную силу.

Илья Николаев