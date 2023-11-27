Экс-депутату новосибирского заксобрания присудили пять лет и крупный штраф за коррупцию

Пять лет колонии строгого режима и штраф в размере 11,9 млн руб. суд назначил бывшему депутату заксобрания Новосибирской области, экс-сенатору Владимиру Лаптеву, признав его виновным в получении и даче взяток (ст. 290 и ст. 291 УК РФ) и мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в 2020 году Владимир Лаптев фиктивно трудоустроил на должности помощников другого депутата парламента свою дочь Тамару Лаптеву и знакомую Оксану Акулинину. «Женщины фактически не работали, но зарплата им начислялась. Всего за период с октября 2020-го по октябрь 2022-го им было перечислено на банковские карты 411 тыс. руб. и 541 тыс. руб.»,— говорится в деле.

Также, по данным следствия, в 2021 году Владимир Лаптев, возглавлявший на тот момент комиссию заксобрания по экологии, предложил другому парламентарию занять оплачиваемую из бюджета должность своего заместителя, получив взамен зарплатную карту. За год (с июля 2021-го по июль 2022-го) на нее поступило 1,19 млн руб., из которых, как установили правоохранители, 894 тыс. руб. парламентарий потратил.

Один из эпизодов дела связан с неудачной попыткой подкупить мировую судью. Депутат, говорится в деле, трижды обращался к ней с просьбой замять административное дело в отношении его знакомого полицейского, которому грозило увольнение. Во время встречи парламентарий передал судье букет белых роз, 5 кг фиников, пару бутылок вина и сладости на общую сумму около 12 тыс. руб.

Первоначально Владимир Лаптев отрицал претензии следствия в свой адрес, но затем признал вину и заключил соглашение о сотрудничестве.

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Константин Воронов