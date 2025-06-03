Михаил Боярский после перерыва вернется на сцену Театра Ленсовета

Российский артист Михаил Боярский возвращается к работе после перелома. Сегодня он исполнит роль Эраста Петровича в спектакле «В этом милом старом доме», говорится в Telegram-канале Театра имени Ленсовета. По данным на 13:20 мск, на сайте театра оставалось еще 49 билетов на постановку.

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Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Михаил Боярский

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Михаил Боярский сломал ребро на репетиции «Ромео и Джульетты» 18 апреля. После выписки из больницы сын господина Боярского Сергей говорил, что артист сыграет в спектаклях 26 и 29 апреля. Первый спектакль в итоге отменили, а во втором поучаствовал Александр Сулимов. В начале мая Театр Ленсовета объявил о приостановке показа «В этом милом старом доме» с участием Михаила Боярского до конца сезона.