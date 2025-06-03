Курганский «Корвет» продает предприятие в Шумихе за 30 млн рублей

АО «Акционерная компания “Корвет”» ликвидирует и продает дочернее ООО «Шумихинское машиностроительное предприятие» (ШМП). Стоимость производственной площадки оценили в 30 млн руб. Объявление опубликовано на сайте «Авито».

Общая площадь машиностроительного комплекса в Шумихе составляет 10,3 тыс. кв. м. В его состав входят механосварочный цех с административным корпусом общей площадью 5,4 тыс. кв. м, холодный склад комплектующих 2,1 тыс. кв. м, здание бывшего заводоуправления, гараж и подстанция, тарный участок, а также огороженный и охраняемый земельный участок площадью 4,7 га. Промплощадка обеспечена всей необходимой инфраструктурой. Цех оборудован тремя подвесными кранами-балками грузоподъемностью 3,2 т.

Основные задачи собственника при реализации имущественного комплекса — трудоустройство 90 основных рабочих в течении пяти месяцев, а также максимально быстрая продажа. АК «Корвет» гарантирует отсутствие рисков при сделке, указано в объявлении.

В мае курганский производитель трубопроводной арматуры объявил о ликвидации дочернего предприятия в Шумихе. По данным пресс-службу АК «Корвет», принято решение о переносе производства в Курган. Всю изготавливаемую на ШМП номенклатуру будут выпускать на площадях АК «Корвет» с созданием новых рабочих мест.

«Данное решение принято на основе анализа экономической эффективности работы Шумихинского предприятия в целях оптимизации производственного процесса, так как в условиях имеющейся высокой производительности труда и объемов заказов, у АО достаточно производственных мощностей в Кургане»,— говорится в сообщении.

Сотрудники завода в Шумихе будут уволены в августе. Руководство АК «Корвет» надеется, что продажа предприятия единым производственным комплексом позволит новому собственнику продолжить работу и сохранить рабочие места. Часть работников могут перевести в Курган.

«При этом каждый конкретный случай будет решаться руководством АО индивидуально. Также работник вправе работать в волонтерском движении в помощь СВО, при этом работнику оплачивается средняя заработная плата за все время такой работы», — сообщает пресс-служба предприятия.

АО «АК “Корвет”» является одним из крупнейших предприятий Курганской области, крупный производитель арматуры в РФ. Компания занимается производство трубопроводной и фонтанной арматуры, манифольды и гидравлические системы управления. Кроме ШМП «дочками» АК «Корвет» являются ООО «Каргопольский машиностроительный завод», ООО «Литейный центр» в Верхнем Уфалее Челябинской области, ООО «Корвет нефтегазовое оборудование» (Москва). Выручка АК «Корвет» в 2024 году превысила 9,4 млрд руб., чистая прибыль — 993 млн руб.