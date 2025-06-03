Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о характеристиках устройства и своих впечатлениях от его использования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Realme Фото: Realme

Бренд Realme в своей свежей модели среднего ценового сегмента — 14 5G — сделал акцент на процессоре. Это первый и пока единственный в России смартфон с чипсетом Snapdragon 6 Gen 4. Для большинства покупателей при выборе смартфона чипсет действительно является ключевым фактором. Его возможности 77% потребителей, согласно результатам исследований Counterpoint Research, считают определяющими для пользовательского опыта. Одновременно с этим чипсет одна из самых дорогих деталей в смартфоне: в себестоимости его доля может достигать 25%.

Я получил новинку Realme для теста до начала продаж, чтобы оценить модель 14 5G в реальных сценариях. Со всеми типичными задачами смартфон справлялся хорошо. Довольно быстро я наткнулся на место, где инженеры сэкономили в пользу чипсета. Потенциальный владелец новинки, скорее всего, не большой любитель фотографии и не нуждается в телеобъективе, потому что его в Realme 14 5G не установили. Почти всю работу с фото и видео берут на себя алгоритмы совместно с 50-мегапиксельным основным сенсором и оптической стабилизацией.

Геймерский дух новинки нашел отражение и в функциях, и в характеристиках аппарата. В версии с серебряным цветом корпуса это подчеркнуто еще и дизайном. Считаю, что это лучший вариант из доступных. FHD+ AMOLED-дисплей с диагональю 6,67 дюйма, поддержкой частоты до 120 Гц и яркостью до 2000 нит отлично проявляет себя, и во время игр особенно. Режим GT Boost оптимизирует ресурсы смартфона, испарительная система охлаждает устройство, а обходная зарядка подает питание напрямую на системную плату, минуя аккумулятор, что дополнительно снижает нагрев и износ батареи. Играть на Realme 14 5G долго можно, в том числе благодаря емкой батарее на 6000 мАч. Разработчики обещают до 10 часов игр, у меня в сумме получилось меньше — примерно на полтора часа. Но между игровыми сессиями я использовал смартфон как обычно.

Для среднебюджетного аппарата создатели смогли предусмотреть защиту от пыли и воды сразу по трем стандартам — IP66, IP68 и IP69, что встречается довольно редко. Это приятно. Но итоговый баланс устройства смещен в сторону геймерской модели использования.

Александр Леви