Петербуржца наказали 200-тысячным штрафом за «минирование» Московского вокзала

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении местного жителя Александра Ми-Ве-Ми, признанного виновным по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

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Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, в один из постновогодних дней гражданин Ми-Ве-Ми, находясь в квартире на Лиговском проспекте, из хулиганских побуждений позвонил в службу «112» и заявил о якобы минировании Московского вокзала. Туда пришлось срочно выезжать оперативникам, которые ожидаемо не нашли на вокзале никаких взрывных устройств.

Свою вину мужчина после задержания признал. Суд назначил Ми-Ве-Ми наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей.

Прежде «Ъ-СПб» писал о задержании школьника-рецидивиста, сообщившего о минировании одной из школ в Московском районе Петербурга.

Андрей Цедрик