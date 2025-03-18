Школьника-рецидивиста задержали за сообщение о минировании школы в Петербурге

Полицейские Петербурга задержали подростка, подозреваемого в заведомо ложном сообщении о минировании здания одной из школ в Московском районе. Соответствующее сообщение в правоохранительные органы поступило в минувшее воскресенье, 16 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как уточнили в региональном ГУ МВД, на место оперативно прибыли сотрудники полиции и представители экстренных служб. При проверке сведения не подтвердились, предметов, опасных для жизни и здоровья граждан, обнаружено не было.

По горячим следам возле дома 186 по Московскому проспекту полицейские задержали 17-летнего ученика 9-го класса одной из местных школ. Примечательно, что подозреваемый в причастности к звонку молодой человек ранее уже был судим. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Прежде «Ъ-СПб» писал о задержании по аналогичной статье 43-летнего жителя Красносельского района, который, находясь в нетрезвом состоянии, «заминировал» административное здание в городе Ломоносове.

Андрей Цедрик