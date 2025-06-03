Кремль: Россия продолжает использовать каналы для диалога с США

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у России есть каналы для диалога с США, и они используются по необходимости. Так он ответил на вопрос «Ъ», проинформирует ли российская сторона американских коллег об итогах переговоров с Украиной в Стамбуле.

«Мы имеем каналы диалога с американской стороной и продолжаем использовать эти каналы диалога для общения»,— сказал представитель Кремля.

3 июня в Вашингтон прибыла украинская делегация во главе с первым вице-премьером Юлией Свириденко. В ее состав вошел и глава офиса украинского президента Андрей Ермак. По его словам, на встрече с представителями администрации США планируется обсудить итоги переговоров в Стамбуле и усиление антироссийских санкций.

О переговорах в Стамбуле — в материале «Ъ» «Вот и поговорили».

Лусине Баласян