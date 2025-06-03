В Прикамье проекты о патриотическом воспитании получат более 19 млн рублей

В этом году в конкурсе Фонда грантов губернатора Прикамья победили 18 проектов по направлению «Деятельность в сфере патриотического и военно-патриотического воспитания». Как свидетельствует информация на сайте фонда, общая грантовая поддержка этих инициатив составит более 19,2 млн руб.

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В частности, в числе победителей оказались проекты «Ворошиловский стрелок» с грантовой поддержкой в размере 1,6 млн руб., «На стругах Ермака: начало похода» — 2,9 млн руб., «Подари свой час для Победы. Время технологий» — 2,9 млн руб., «В память о СВОих» — 933,2 тыс. руб. Проекты посвящены памяти о сражавшихся на Великой Отечественной войне, а также поддержке участников СВО.

Кроме этого, 2,9 млн руб. получит АНО «Центр поддержки гражданских инициатив в Пермском крае» на организацию военно-спортивного палаточного лагеря военно-патриотического центра «Боец».