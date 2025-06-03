Иностранца осудили в Сочи за попытку сбыта 13 кг синтетических наркотиков

Лазаревский районный суд Сочи приговорил 30-летнего гражданина Азербайджана к 18 годам колонии строгого режима за попытку сбыта более 13 кг синтетического наркотика эфедрон. Иностранца признали виновным по 15 эпизодам незаконного сбыта наркотиков, совершенных организованной группой в крупном размере, сообщает пресс-службе региональной прокуратуры в своем Telegram-канале.

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По данным ведомства, в сентябре 2024 года обвиняемый присоединился к преступной группе, где получил роль закладчика. Соучастники передали ему партию эфедрона массой свыше 13 кг.

Для реализации наркотика азербайджанец приехал в Сочи, где с сентября 2024 года по январь 2025 года сделал 15 оптовых закладок в Лазаревском районе. Довести до конца преступный план ему не удалось — правоохранительные органы пресекли его деятельность и изъяли наркотическое средство.

Суд поддержал позицию государственного обвинителя и назначил максимальное наказание по совокупности преступлений. Дело в отношении других участников организованной группы выделено в отдельное производство.

«Ъ-Сочи» писал, что Адлерский районный суд приговорил 22-летнего гражданина Узбекистана к 14 годам колонии строгого режима за попытку сбыта крупной партии метадона в Сочи. Приезжий вступил в сговор с неустановленным лицом, по их указанию забрал из тайника крупную партию метадона, расфасовал ее на мелкие дозы и направился делать закладки, но был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Мария Удовик