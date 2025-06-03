Минтранс Башкирии пытается оспорить решение УФАС по делу о поездке в Абхазию

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии подало заявление в арбитражный суд Башкирии о признании недействительным решения регионального управления ФАС, выявившего нарушения в контракте министерства с санкт-петербургским ООО «Евротранс».

Как сообщал «Ъ-Уфа», дело касается перевозок делегации под руководством главы Башкирии в Абхазию осенью 2023 года. «Евротранс» должен был перевозить делегацию по маршруту Сочи — Сухум — Сочи, стоимость контракта превысила 1,1 млн руб. По мнению антимонопольного органа, минтранс не имел право заключать договор с единственным поставщиком.

Кроме того, УФАС обнаружило, что между министерством и подрядчиком имелись «устойчивые длительные взаимоотношения», подтверждающиеся рядом госконтрактов. В материалах антимонопольного дела на сайте УФАС говорится, что перед подписанием контракта на поездку в Абхазию минтранс направил запросы коммерческих предложений ООО «Евротранс» и ООО «Экспресс-авто», имеющим одного учредителя.

В материалах дела также утверждается, что заказчик знал поставщика услуг, так как «Евротранс» заранее арендовал автомобиль Mercedes-Benz S400D4 для исполнения контракта.

Иск минтранса будет рассматриваться 10 июля. Кроме «Евротранса», третьими лицами к разбирательствами привлечены минфин республики и министерство внешнеэкономических связей и конгрессной деятельностей Башкирии.

Идэль Гумеров