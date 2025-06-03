В Астрахани тушат огонь в многоквартирном доме на Безжонова, пострадали дети

В Астрахани сегодня, 3 июня, произошел пожар в многоквартирном доме. На месте работают огнеборцы, сообщает пресс-служба МЧС Астраханской области.

Прибывшие к месту пожара на ул. Безжонова, 76 в Советском районе специалисты выяснили, что горят четыре квартиры пятиэтажного жилого дома. Через некоторое время они объявили ликвидацию открытого горения на площади 70 кв.м. Сейчас они занимаются проливкой и разборкой конструкций.

Согласно предварительным сведениям, есть пострадавшие. Их количество не уточняется. Огнеборцы спасли 10 человек. В тушении пожара задействованы 69 специалистов и 24 единицы техники.

По информации региональной прокуратуры, на пожаре пострадали двое несовершеннолетних, их увезли в лечебное учреждение. Надзорное ведомство организовало проверку, выясняются все обстоятельства случившегося. Прокуратуре предстоит оценить соблюдение требований пожарной безопасности.

Павел Фролов