Судимый за наркотики депутат Госсовета Удмуртии Вячеслав Девятов лишен мандата

Осужденного за склонение к потреблению наркотиков депутата Госсовета Удмуртии Вячеслава Девятова лишили мандата. Такое решение приняли парламентарии на сессии 3 июня. Депутатские полномочия Вячеслава Девятова прекращены из-за вступления в законную силу обвинительного приговора Первомайского райсуда Ижевска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: официальный сайт партии «Единая Россия» Фото: официальный сайт партии «Единая Россия»

Напомним, 10 февраля депутат и генеральный директор «Народного центра беспилотных систем» Вячеслав Девятов был осужден за приобретение, хранение и перевозку наркотиков в крупном размере, а также за склонение знакомой к употреблению запрещенных веществ (ст. 228, ст. 230 УК РФ). Изначально его приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

После этого региональная прокуратура подала апелляцию в Верховный суд Удмуртии ввиду «чрезмерной мягкости» приговора. Она требовала ужесточить наказание Вячеславу Девятову. Однако высший судебный орган республики среди прочего учел, что экс-депутат «принимал активное участие в выполнении задач вооруженных сил» в зоне СВО, организовывал и лично сопровождал добровольческие отряды на территорию Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской области. Вячеславу Девятову исключили осуждение по статье, связанной с приобретением наркотиков без цели сбыта (ст. 228 УК РФ). Наказание смягчили до двух лет и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Подробнее об этом читайте в материале «Мандат оставили без закладки».