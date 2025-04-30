Мандат оставили без закладки

Верховный суд Удмуртии смягчил наказание депутату республиканского Госсовета Вячеславу Девятому, осужденному за хранение наркотиков и склонение знакомой к их употреблению (ст. 228, ст. 230 УК РФ). При этом апелляцию в высший судебный орган региона подала прокуратура, требуя ужесточить приговор «ввиду чрезмерной мягкости» решения предыдущей инстанции. Как сопровождение добровольцев на Донбасс и открытие производства БПЛА позволило Вячеславу Девятову сократить условный срок — в материале «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Сегодня, 29 апреля, Верховный суд Удмуртии принял решение смягчить приговор депутату республиканского Госсовета и генеральному директору «Народного центра беспилотных систем» Вячеславу Девятову, осужденному за приобретение, хранение и перевозку наркотиков в крупном размере, а также за склонение знакомой к употреблению запрещенных веществ (ст. 228, ст. 230 УК РФ). Как сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии (ОПС УР), высший судебный орган региона исключил из приговора первую статью, связанную с покупкой наркотиков без цели сбыта.

Вячеслав Девятов был осужден 10 февраля. Первомайский райсуд Ижевска признал его виновным по двум «наркотическим» статьям и приговорил к пяти с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Депутата задержали в августе 2024-го, после чего его членство в партии «Единая Россия» было приостановлено. Тогда парламентарию предъявили обвинение только в хранении наркотиков без цели сбыта, однако уже в сентябре того же года уголовное дело дополнили эпизодом склонения к потреблению наркотиков. Потерпевшая заявляла, что опасается давления со стороны народного избранника.

Апелляционное представление в Верховный суд Удмуртии подала региональная прокуратура. Сторона обвинения, выражая несогласие с приговором предыдущей инстанции ввиду «чрезмерной мягкости наказания», просила исключить условное осуждение и поместить Вячеслава Девятова за решетку. Адвокат подсудимого Андрей Ельцов, в свою очередь, возразил апелляционному представлению надзорного органа, считая назначенное наказание «справедливым, соответствующим тяжести содеянного и личности осужденного». За рассмотрение материалов уголовного дела 29 апреля взялся Верховный суд Удмуртии.

Высший судебный орган учел, что Вячеслав Девятов «принимал активное участие в выполнении задач вооруженных сил» на территории Луганской народной республики. Депутат организовал первую добровольческую группу от Удмуртии на Донбасс, в которой состоял лично, а также помогал в «эвакуации жителей из горячих точек». Среди прочего подсудимый занимался доставкой «гуманитарки» и участвовал в восстановлении инфраструктуры.

«С марта 2022-го по апрель 2023-го Вячеслав Девятов организовал и лично сопроводил восемь добровольческих отрядов на территорию Луганской и Донецкой народных республик и Запорожской области»,— указано в сообщении ОПС УР.

Также Верховный суд Удмуртии учел, что депутат создал в 2022-м производство БПЛА под названием «Народный центр беспилотных систем». Предприятие конструирует технику, используемую в зоне спецоперации, а также обучает добровольцев работе с дронами.

В феврале 2023-го Вячеслав Девятов заявлял, что основной задачей центра является помощь российским военным, принимающим участие в спецоперации. В числе приоритетных направлений предприятия назывались помощь в снабжении фронта, обучение операторов и сборка коптеров. Первый поток из 50 человек собрали на базе ИжГТУ.

Также Верховный суд Удмуртии отметил, что Вячеслав Девятов ранее не был судим, обеспечивает троих малолетних детей и положительно характеризуется на работе. Кроме того, подсудимый оказывал помощь Республиканской детской клинической больнице. Ранее депутат признал свою вину и раскаялся.

С учетом вышеперечисленного, высший судебный орган изменил приговор Первомайского райсуда Ижевска, исключив осуждение Вячеслава Девятова по статье, связанной с приобретением наркотиков без цели сбыта (ст. 228 УК РФ). Наказание смягчили до двух лет и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год. В остальной части приговор оставили без изменений, апелляционное представление — без удовлетворения. В прокуратуре уточнили «Ъ-Удмуртия», что решение об обжаловании будет приниматься после того, как надзорный орган получит и изучит решение суда.

Евгений Щепелев