РЖД: новых рекомендаций для пассажиров после ЧП под Брянском не было

Федеральная пассажирская компания не меняла существующие инструкции для проводников, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе РЖД, которая владеет ФПК.

Ранее «РИА Новости» сообщили, что после обрушения автомобильного моста на пассажирский поезд в Брянской области сотрудники ФПК рекомендуют пассажирам ложиться ногами к окну.

«Информация не соответствует действительности. ФПК не вносила изменений в действующие инструкции для поездных бригад»,— сообщили в пресс-службе перевозчика.

Вечером 31 мая автомобильный мост в Брянской области обрушился на проходивший поезд Климово—Москва. По последним данным, 7 человек погибли, 110 пострадали. Уголовное дело, по данным «Ъ», расследуют по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатки.

Подробнее о ходе расследования — в материале «Отложенные взрывы».

Степан Мельчаков