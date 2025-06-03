В еще одном ярославском городе появится каршеринг

В Переславле-Залесском в июне начнет работу каршеринг. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Зоя Голицына Фото: Зоя Голицына

«Ъ-Ярославль» сообщал, что с 28 апреля в Ярославле заработал «Делимобиль». На 300 представленных машинах за месяц горожане и гости совершили 28 тыс. поездок. Среднее время в пути составило 43 минуты. Напомним, что каршеринг в столице «Золотого кольца» работает в трех категориях: эконом (Geely Emgrand), комфорт (Exeed LX и Haval Jolion) и бизнес (Exeed RX). Вскоре каршеринг также начнет работу в Переславле.

Губернатор Михаил Евраев поручил проработать вопрос о запуске сервиса в Рыбинске, Ростове Великом, Угличе и Данилове. Кроме того, планируется подключить к работе в каршеринге грузовые автомобили и микроавтобусы.

Алла Чижова