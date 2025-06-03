ИИ-стартап Илона Маска оценили в $113 млрд

Стартап xAI, занимающийся разработками в сфере искусственного интеллекта, проводит очередной раунд привлечения финансирования, сообщает Financial Times. На этот раз компания Илона Маска хочет привлечь около $300 млн через вторичную продажу акций при оценке бизнеса в $113 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Stephen Nellls / Reuters Илон Маск

Фото: Stephen Nellls / Reuters

Вторичное размещение акций позволит сотрудникам xAI продавать акции новым инвесторам. Ожидается, что за вторичным предложением акций последует более масштабный инвестиционный раунд, в рамках которого xAI предложит новые акции сторонним инвесторам, пишет FT со ссылкой на собственные источники. Предыдущие раунды финансирования xAI проводила в декабре и мае прошлого года. Оба раза компания Илона Маска привлекла по $6 млрд.

Также сегодня еще один стартап господина Маска, Neuralink, привлек $650 млн. Эта компания, по данным Pitchbook, сейчас оценивается в $9 млрд.

Кирилл Сарханянц