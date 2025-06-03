ВС Башкирии оставил под арестом проректора УГНТУ

Верховный суд Башкирии оставил в силе постановление об аресте проректора Уфимского государственного нефтяного технического университета по развитию международной деятельности — начальника управления международного сотрудничества Наиля Чанышева, указано на сайте суда. 22 мая он был арестован Советским райсудом Уфы до 14 июля.

Как сообщал «Ъ-Уфа», Наилю Чанышеву инкриминируют превышении полномочий (п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и организацию незаконной миграции (п. «а», «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Помимо него обвинение также предъявлено проректору по организации приема студентов и профориентационной деятельности, руководителю секретариата приемной комиссии вуза Денису Каретникову его заместителю Игорю Мымрину.

По данным следствия, с июля 2023 года по апрель 2024 года обвиняемые ради стимулирующих выплат за прием иностранных студентов обеспечили незаконный прием в вуз 19 граждан Туркменистана, начисляя им вступительные баллы. Это позволило иностранцам незаконно въехать в Россию.

Венера Хисамова