Отмыли на срок

Во Владивостоке суд вынес приговор по делу преступного сообщества, участники которого занимались незаконными финансовыми операциями. Только на комиссионных и доходах от незаконного бизнеса они, по подсчетам следствия, заработали около 700 млн руб. Суд приговорил фигурантов к лишению свободы на сроки от 9 лет до 15 лет 3 месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Ленинский райсуд Владивостока вынес приговор по делу бизнесмена Антона Семикина и его подельников Александра Крикуна, Марка Прибылева, Сергея Чераева и Евгения Чен, об этом сообщила прокуратура Приморья.

По версии следствия, созданное в 2017 году Антоном Семикиным организованное преступное сообщество занималось обналичиванием денежных средств юридических лиц и получало за это свои комиссионные. Для этого использовались счета и реквизиты подконтрольных компаний, в частности ООО «Приморский мазут», ООО «Море Рыбы Камчатка», ООО «Море Рыбы Приморье», ООО «Азиатско-тихоокеанская танкерная компания» и др.

«Участники организованного преступного сообщества легализовывали денежные средства, добытые в результате совершения незаконной банковской деятельности структурными подразделениями, путем смешения денежных средств, приобретенных преступным путем, при зачислении на банковские счета крупной коммерческой организации, занимающейся продажей нефтепродуктов ООО “Приморский мазут”, из различных источников»,— информировало региональное управление СКР.

Всего, по данным следствия, участники ОПС получили около 679 млн руб. преступного дохода.

При этом поступления от незаконной банковской деятельности, пояснили «Ъ» в прокуратуре, составили 392 млн руб., а от нелегального бизнеса — 387 млн руб.

По последнему эпизоду, в частности, Сергей Чераев обвинялся в том, что под руководством Антона Семикина приобрел право собственности на рыбную продукцию, подделал санитарно-ветеринарные и сопроводительные документы, легализовав под видом сайры более 1300 тонн консервов неустановленного происхождения, которые реализовал третьим лицам.

Также членам ОПС инкриминируется хищение свыше 145 млн руб. у лизинговой компании.

Суд признал Антона Семикина и его подельников виновными в организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 1, 2 ст. 210 УК), отмывании денег и другого имущества (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК), мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), незаконном предпринимательстве (п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 171 УК) и осуществлении банковских операций без регистрации и без специального разрешения (п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ).

Антон Семикин в качестве наказания получил 15 лет 3 месяца колонии строгого режима (гособвинение запрашивало 19 лет), Евгений Чен, Марк Прибылев, Александр Крикун и Сергей Чераев — от 9 лет до 9 лет 6 месяцев общего режима (прокурор запрашивал от 12 лет до 12 лет 6 месяцев).

Суд также удовлетворил иск надзорного ведомства о взыскании с участников ОПС суммы преступного дохода. До исполнения этого решения суда наложен арест на имущество обвиняемых, среди которого квартиры, земельные участки и автомобили разных лет выпуска — Toyota Land Cruiser Prado 150, Toyota Land Cruiser 200, Mersedes-Benz GL63 AMG, Bentley Bentayga, Mersedes-Benz S 63 AMG, Kia Bongo III, Infinity QX80, Hyundai Genesis, Rolls-Royce Cullinan и Nissan Patrol.

Никто из подсудимых вину не признал, утверждая, что все занимались законным бизнесом.

«Нам непонятно, по какой причине суд не принял во внимание доводы, приведенные стороной защиты. Объективных доказательств виновности моего подзащитного, как и остальных подсудимых, представлено не было»,— заявил “Ъ” адвокат Антона Семикина Алексей Самойленко. Он добавил, что «сторона защиты однозначно будет обжаловать жестокий и неправосудный приговор» и готова дойти до Верховного суда.

В настоящее время в Арбитражном суде Приморья рассматривается иск налоговых органов о взыскании с Антона Семикина, членов его семьи и Евгения Чена солидарно более 1,5 млрд руб. недоимки по налогам и сборам.

Алексей Чернышев, Владивосток