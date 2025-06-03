Краевая федерация воздухоплавательного спорта вернулась к организации «Небесной ярмарки»

В этом году федерация воздухоплавательного спорта Пермского края выступит соорганизатором фестиваля «Небесная ярмарка». Федерация не участвовала в проведении мероприятия с 2023 года. Как сообщается на официальных страницах «Небесной ярмарки» в соцсетях, в этом году фестиваль пройдет с 5 по 9 июля в Кунгуре. На запрос «Ъ-Прикамье» в краевом минтуризме оперативно не ответили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В рамках мероприятия планируется проведение чемпионата Приволжского федерального округа, вместе с этим будет разыгран Кубок Пермского края по воздухоплавательному спорту. Также предусмотрена культурная программа. В состав организаторов проекта вошли команда министерства по туризму Прикамья и администрация Кунгурского округа. «В этом году возвращаем предыдущее качество»,— подчеркнули организаторы.

Фестиваль «Небесная ярмарка» проходит в Кунгуре ежегодно с 2002 года. Исключение составил 2020 год, когда его не проводили из-за пандемии COVID-19. В 2021-м фестиваль проходил без культурно-развлекательной программы и с ограниченным числом участников и гостей. В 2023 году федерация воздухоплавательного спорта Пермского края заявляла, что больше не будет выступать организатором фестиваля.