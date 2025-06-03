Принадлежащие Новосибирску акции ИМИ выставят на продажу
Власти Новосибирска намерены выставить на приватизацию принадлежащий им пакет акций АО «Мемориальная служба “ИМИ”». Это следует из проекта решения горсовета.
Согласно документу, планируется приватизировать 23,48% акций. Пакет оценен в 33,4 млн руб.
«Мемориальная служба “ИМИ”» занимается организацией похорон и предоставлением связанных с ними услуг. По данным «СПАРК-Интерфакс», уставный капитал АО составляет 142,4 млн руб. В качестве соучредителей компании по состоянию на 31 декабря 2024 года указаны ООО «Стикс-К» (54,5%), мэрия Новосибирска (23,5%) и ООО «Радоница» (22%). В 2024 году АО получило чистую прибыль в 9,9 млн руб. при выручке почти 400 млн руб.
Сессия новосибирского горсовета запланирована на 18 июня.