Чиновница мэрии Барнаула подозревается в получении взятки 200 тыс. рублей

Дело о коррупции возбуждено в отношении начальника отдела комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула. По ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) чиновнице грозит от семи до 12 лет лишения свободы.

По информации управления СК по Алтайскому краю, весной 2025 года начальник отдела получила через посредников 200 тыс. руб. от одного из застройщиков. Взятка предназначались за оформление разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства и лояльное отношение при проверке документов.

Преступление выявлено оперативными сотрудниками ОЭБиПК МВД России по городу Барнаулу.

Илья Николаев