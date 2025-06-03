Татьяна Куртукова исполнит песню «Матушка» перед матчем Россия—Нигерия

Перед товарищеским матчем между футбольными сборными России и Нигерии Татьяна Куртукова исполнит песню «Матушка». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Татьяна Куртукова

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Исполнительница авторских и русских народных песен Татьяна Куртукова выступит с номером открытия матча Россия—Нигерия — хитом ''Матушка''. В 2024 году композиция собрала более 200 млн просмотров в российских и зарубежных видеосервисах»,— говорится в релизе.

Матч пройдет 6 июня на московском стадионе «Лужники».

Таисия Орлова