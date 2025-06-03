В Ярославле на отремонтированных дорогах выявили дефекты

В Ярославле на дорогах, отремонтированных в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», выявили дефекты. Как следует из информации мэрии, представленной в муниципалитет, в числе этих дорог улицы Победы, Свободы и проспект Октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

В ходе объезда гарантийных дорог замечания возникли к 17 объектам из 28. В частности, на проспекте Октября и улице Свободы зафиксировано разрушение асфальта в виде трещин и стирание разметки. Эти дефекты подрядчик АО «Рыбинское УМСР» должен исправить в начале июня. На проспекте Фрунзе, на участке от Московского проспекта до Академика Колмогорова, работы на котором выполнял этот же подрядчик, нарушений не выявлено.

На улице Победы сделано 28 замечаний по разрушению тротуарной части и по стиранию разметки. Подрядчик АО «Ярдормост» также должен их устранить в начале июня. Локальное стирание дорожной разметки на Московском проспекте, от Богоявленской площади до Нагорной, ООО «Профиль-Плюс» уже устранил.

Алла Чижова